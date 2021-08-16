Трагическая смерть мэра города Кривой Рог, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За життя» Константина Павлова - топ-тема с огромным количеством вопросов

Пока правоохранители раскручивают версию «самоубийство», соратники Павлова приводят множество фактов, подтверждающих то, что этот перспективный политик не мог пойти на такой шаг.

«Я уже направил депутатский запрос в связи со случившимся в Кривом Роге. Более того, мы провели свой опрос, и его результаты показали: 98% криворожан не верят в самоубийство Константина Павлова», - заявил народный депутат Украины, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире телеканала «Перший незалежний».

Политик также заявил, что у него есть ряд вопросов. Он хочет знать, правда ли, что на место преступления сначала прибыли сотрудники СБУ, а только через два часа в дом допустили представителей полиции.

«Также почему на опубликованных видеозаписях есть все, что угодно, кроме момента выстрела? Камера «отдыхала»? Откуда взялись носки, которых на видео сначала не было, а потом они появились? Почему якобы убивший себя Павлов был обнаружен рядом с автоматом? Выходит, что убитый носил с собой оружие после выстрела и еще гильзу перенес (в итоге она оказалась у его ноги). Также нам говорят, что Павлов всю ночь говорил по телефону. А можно узнать, с кем он говорил и предмет этих разговоров, если на руках у правоохранителей этот телефон? И последнее: мэр крупнейшего города, один из самых перспективных политиков Украины, один из самых активных деятелей нашей партии, верующий человек, с интеллигентной семьи убил себя без всяких мотивов? Что за безумие хотят вбить нам в голову?!.», - отметил парламентарий.

Вадим Рабинович обратил внимание и на другие факты. Например на то, что в девять часов вечера Павлов разговаривал со своей женой, шутил и обсуждал с ней возможную покупку новой собаки. Он уверен, что люди, которые хотят покончить с собой, так себя не ведут.

«В конце концов последняя бумага, которую он брал в руки, - это инструкция о том, как правильно кормить попугаев… Это разве самое важное, о чем нужно думать перед смертью, скажите?!», - утверждает нардеп.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За життя» заметил, что после просмотра видеозаписи с камеры наблюдения, у него возникло еще больше вопросов.

«Я не до конца уверен, что это вообще Павлов (на видеозаписи, - ред.). Не понятно, почему на записи нет момента выстрела. Быть может, это видео не связано с последними событиями. Таким образом, информация, предоставленная правоохранительными органами, - это не о юридической составляющей дела, это из области шизофрении. Выходит, что мы не должны учитывать это видео, которое опубликовали в интернете, и значит мы имеем прямое убийство, в котором не остается и сомнений. Почему Константин Павлов, который был человек непьющим, который за несколько часов до трагедии пребывал в отличном настроении, сделал с собой такое?.. Я просто не верю в это, меня не убедили в версии самоубийства! Меня ни в чем не убедили! Поэтому полиция должна ответить на поставленные мною вопросы - ответить мне и обществу, чтобы развеять наши сомнения! Ну и самое главное: пусть расскажут мне, как человек без мотива мог пойти на такой поступок – убить самого себя?!», - резюмировал Вадим Рабинович.