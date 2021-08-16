Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о темах, которые, вероятно, будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. В частности, по его мнению, одной из главных тем станет американо-немецкое соглашение по реализации «Северного потока-2».

«Немецкая сторона готова детализировать мероприятие по частичной компенсации потерь Украины от запуска «Северного потока-2», - заявил Бортник.

Политолог напомнил, что в американо-немецком заявлении предусматривалось создание специальных фондов по поддержке Украины, зеленой энергетики, стабилизации, а также начать новые переговоры с РФ по продлению транзитного контракта еще на 10 лет. Он отметил, что сейчас ожидается назначение со стороны Германии специального уполномоченного, а со стороны США такой уполномоченный уже назначен.

Бортник добавил, что само американо-немецкое заявление не вызывает доверия и особого энтузиазма в Украине из-за своей неконкретности, юридической слабости, близости Меркель к политической пенсии. Эту проблему, по его словам, необходимо преодолевать путем заключения базирующихся на этом заявлении правительственных соглашений и договоров.

«Очевидно, что Меркель будет обсуждать с Зеленским перспективы реализации Минских соглашений и настаивать на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Ведь не спроста темы Минских соглашений появилась в американо-немецком заявлении», - считает политолог.

Он отметил, что Германия четко транслирует украинскому руководству сигнал о том, что гарантировать транзит через Украину можно будет только в случае обеспечения стабильности в Украине, а она невозможна без достижения твердого мира на Донбассе.

«Также на встрече в фокусе будут украино-немецкие проекты и взаимодействие с ЕС. Новые кредиты, техническая помощь, реализация соглашения об ассоциации, реформы в Украине и многое другое. Но все же главная цель - это подготовить Зеленского ко встрече с Байденом, успокоить Украину в отношении «Северного потока-2», - заявил Бортник.

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