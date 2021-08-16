Политолог Александр Курбан в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, можно ли называть Марш патриотов, который устраивает бывший президент Украины Петр Порошенко, протестом против нынешней власти.

«Считать ли это протестом по отношению к власти или нет? Ну, это с какой точки зрения посмотреть. Во-первых, есть, скажем так... процент граждан Украины, которые поддерживают Порошенко, которые готовы откликнуться на его призыв, выйти, продемонстрировать свое отношение к ситуации и так далее», - говорит эксперт.

По его мнению, это не стоит считать протестом – скорее, это проявление какой-то гражданской позиции.

«С другой стороны, сидя на Банковой, глядя на такие вещи… Конечно, это может показаться протестом. Естественно, это определенный удар в сторону авторитета власти и так далее. То есть любое событие под разными углами может представляться абсолютно в диаметральных позициях. Все зависит от того, скажем так, с какой точки зрения мы смотрим, что мы хотим получить в результате, кто смотрит, как смотрит и так далее. То есть аспектов очень много», - сказал Курбан.

Политолог не видит в Марше патриотов элементов политической борьбы.

«Скорее, игра, когда какие-то легкие пикировки и так далее… Но таким вот политическим противостоянием я бы не назвал. Вообще борьба Порошенко – Зеленский как таковая уже выдохлась. Это мы смотрим и по соцсетям, и по выступлениям в СМИ, и на каналах Порошенко, и на каналах, которые поддерживают Зеленского. Уже нет той остроты борьбы, которая была», - резюмировал он.

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