Политолог Руслан Бортник в своем блоге прокомментировал заявления Александра Лукашенко в отношении Украины, которые он сделал в своем большом интервью белорусским и иностранным СМИ.

Он напомнил, что (самопровозглашенный, - ред.) президент Беларуси Александр Лукашенко около часа из своего большого интервью уделил вопросам Украины, и говорил очень много обидного и резкого. В частности, отмечает политолог, Лукашенко обвинил Киев в организации подготовки боевиков, которые якобы потом засылаются на территорию Беларуси.

«Лукашенко говорил много и очень эмоционально, иногда даже очень резко, но в то же время у меня сложилось впечатление, что в какой-то мере нападки Лукашенко на украинскую власть – это попытка вызвать обратную реакцию, попытка спровоцировать Украину на диалог», - уверен Бортник.

Таким образом, говорит политолог, Лукашенко хочет сделать то, что не удалось путем разговора с депутатом Шевченко и общением с отдельными украинскими медиа. По мнению Бортника, Лукашенко пытался передать украинскому руководству месседж через эту пресс-конференцию.

Он отметил, что если свести выступление Лукашенко к одному знаменателю, то президент Беларуси фактически констатировал критическое ухудшение политических отношений при сохранении очень важных экономических.

«В то же время белорусская сторона демонстрирует готовность делать шаги навстречу, делать первые шаги по разрядке этих отношений. Мне кажется, в украинских интересах сейчас не загонять Беларусь в Россию. Ведь чем больше мы изолируем Беларусь, как страны Запада, тем больше она становится зависимой от России», - заявил Бортник.

Как сообщала Politeka , Кочевенко отметил, что Украину нужно защищать, несмотря на то, есть ли у нас союзники .