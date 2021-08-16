Политолог Руслан Бортник в своем блоге прокомментировал заявления Александра Лукашенко в отношении Украины, которые он сделал в своем большом интервью белорусским и иностранным СМИ.
Он напомнил, что (самопровозглашенный, - ред.) президент Беларуси Александр Лукашенко около часа из своего большого интервью уделил вопросам Украины, и говорил очень много обидного и резкого. В частности, отмечает политолог, Лукашенко обвинил Киев в организации подготовки боевиков, которые якобы потом засылаются на территорию Беларуси.
«Лукашенко говорил много и очень эмоционально, иногда даже очень резко, но в то же время у меня сложилось впечатление, что в какой-то мере нападки Лукашенко на украинскую власть – это попытка вызвать обратную реакцию, попытка спровоцировать Украину на диалог», - уверен Бортник.
Таким образом, говорит политолог, Лукашенко хочет сделать то, что не удалось путем разговора с депутатом Шевченко и общением с отдельными украинскими медиа. По мнению Бортника, Лукашенко пытался передать украинскому руководству месседж через эту пресс-конференцию.
Он отметил, что если свести выступление Лукашенко к одному знаменателю, то президент Беларуси фактически констатировал критическое ухудшение политических отношений при сохранении очень важных экономических.
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«В то же время белорусская сторона демонстрирует готовность делать шаги навстречу, делать первые шаги по разрядке этих отношений. Мне кажется, в украинских интересах сейчас не загонять Беларусь в Россию. Ведь чем больше мы изолируем Беларусь, как страны Запада, тем больше она становится зависимой от России», - заявил Бортник.
Как сообщала Politeka, Кочевенко отметил, что Украину нужно защищать, несмотря на то, есть ли у нас союзники.
Также Politeka сообщала, что Быков заявил, что Лукашенко должен найти выход из этой внутренней проблемы, но это точно не проблема Украины.