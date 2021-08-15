Предстоятель УПЦ обратил внимание на подвиг мучеников Маккавеев, которые, несмотря на гарантирование им счастливой жизни, остались верными Божественному Закону, не отступив ни на йоту, и пошли на муки

Как отметил архипастырь, во все времена непросто соблюдать Закон божий. Однако всех христиан объединяет любовь к Господу и Вера, пишет Знай.

Блаженнейший объяснил, как узнать, что человек действительно является членом Святой Православной Церкви.

"Это познается по плодам. Самый большой и главный плод, который должен приносить член Святой Церкви-это любовь к Богу и к ближнему. В этих двух заповедях заключается Божественный Закон: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою твоею, и всею своею мыслью. Это самая большая и самая первая заповедь. А вторая одинакова с ней: Люби своего ближнего, как самого себя» (Мф. 22: 37-39)», - сказал владыка.

Причем, как отметил Митрополит Онуфрий, если нет любви к Богу, то не можем, как бы ни уверяли других, любить ближнего. «Потому что от Божественной любви рождается любовь к ближнему», - добавил он.

Блаженнейший владыка дал совет, как определить для себя, любим ли Бога на самом деле. «Спаситель сказал такие слова перед Своим Вознесением:» по тому узнают все, что вы ученики мои, как будете иметь любовь между собой «(Ин. 13: 35);» кто заповеди Мои имеет и их хранит, тот любит Меня " (Ин. 14: 21), - напомнил владыка. - Поэтому для того, чтобы определить для себя самого, люблю ли я Бога, я должен посмотреть, исполняю ли я Божественные заповеди. Если выполняю или стараюсь исполнять, то значит - я люблю Бога. Если нет, то я просто обманываю себя и всех вокруг себя».

А вот любовь к ближнему, по мнению архипастыря, начинается с прощения и терпения друг друга.

Конечно, исполнять заповеди непросто. Но, как подчеркнул Предстоятель, надо бороться с собой и своими страстями.

"С самим собой труднее всего бороться. Кто себя победил, тот является настоящим победителем. Но эту борьбу видит только Бог и сам человек. Потому что она совершается внутри души», - добавил владыка и сказал, что именно помогает бороться с грехами: «Человек борется своими добрыми мыслями, своими добрыми желаниями. В этой борьбе очень помогает молитва и пост. Человек очищает себя молитвой и постом и дает место в своей душе благодати Божией, силе Божией, которая укрепляет человека и помогает побеждать то, что без благодати не победить, - побеждать грех».

Митрополит Онуфрий призвал быть верными чадами Святой Православной Церкви, жить в любви к Богу и любви друг к другу.

"Когда будем так проводить свою жизнь, то благодать Божия будет наполнять пути и сердца и вести к той жизни, ради которой Господь создал каждого человека - к вечному спасению на небе во Христе Иисусе Господе нашем", - резюмировал он.