Если осмотреть пики информационной активности среднестатистического украинца за последние месяцы, то кажется, что мы все не только президенты, но и футболисты и Олимпийские чемпионы

О том, как управлять страной и играть на футбольном Евро мы уже начитались и наслушались, а вот размышления о том, как обогнать и перегнать США и КИТАЙ по количеству олимпийских наград, еще актуальны, цитирует слова Томенко Знай.

Больше всего раздражают умные банальности от политиков, помощников и писарей должностных лиц разных времен и местных чиновников, которые за последние годы «оптимизировали» сотни детско-спортивных школ и спортивных кружков. Для примера, пишет политик от некоего партийного Майбахе про поддержку массового спорта и надлежащее финансирование спортивных школ, а на Волыни, где они при власти, в 2021 году только в Луцке закрыли одну из лучших спортивных школ «Юный динамовец».

Самая же большая беда в поддержке массового спорта наступила во время» лучшей реформы децентрализации", когда финансирование спорта в целом и школ и спортивных обществ, в частности, передали на местные бюджеты. А здесь во многих областях или городах деньги на 200-300 процентов ежемесячной премии чиновникам всегда есть, а на поддержку спорта - всегда нет?!

Чиновники всех времен и народов также принципиально отказываются выполнять нашу норму Закона о льготах для бизнеса, который поддерживает спорт.

Местные чиновники, в свою очередь, за взятки тотально не выполняют наш иное предписание Закона о запрете изменения целевого назначения спортивного или оздоровительного учреждения при смене собственника.

А теперь несколько слов о непопулярных реформах в области физической культуры и спорта, которые мы пропагандируем последние с десяток лет.

Бедная, воюющая и коррупционная страна обречена определить приоритетные, на общегосударственном и региональном уровнях, виды спорта и системно их развивать: формировать вертикаль ДЮСШ, строить инфраструктуру, поддерживать тренеров и спортсменов…

При таких условиях каждая областей становится центром, своеобразной столицей, по меньшей мере, одного из приоритетных видов спорта с надлежащей постоянной поддержкой и инфраструктурой.

Мы не можем дальше финансировать из бюджета десятки видов восточных единоборств и разного рода экзотических азиатских видов спорта, где на Чемпионаты Европы приезжают несколько десятков спортсменов из нескольких стран. А дальше - все участники получат спортивные награды и звания, а чиновники - премии?!

Итак, неприоритетные виды спорта, как во всем мире, должны финансироваться только желающим бизнесом или меценатами.

Несколько слов о неадекватности идеи Януковича-Зеленского относительно проведения с Лукашенко или без Лукашенко олимпиады.

Напомню, что мы все налогоплательщики до сих пор возвращаем долги за футбольное Евро-2012, а Цена Олимпиады в геометрической прогрессии больше. Неужели же не очевидно, что сейчас это игрушка для богатых или авторитарных стран, а не для Украины.

И еще раз о массовом спорте, то есть о необходимости всяческой поддержки профессиональных учителей физкультуры в школах и вузах, спортивных инструкторов в штатах каждой ОТГ и городских микрорайонах и ,конечно, системы пропаганды моды на здоровый и спортивный образ жизни!

Поэтому, когда вы собираетесь давать очередную совет как победить на Олимпиаде и завоевывать только золотые медали, попробуйте перед этим завезти в школу спортивный инвентарь или поддержать талантливого молодого спортсмена или тренера!

П. С. Команда родной страны в рамках своего проекта «здоровым и спортивным - быть модно» за последние, по меньшей мере 20 лет, передала в школы и ВУЗы десятки тысяч мячей и другого спортивного инвентаря, поддержала сотни учителей физкультуры и молодых спортсменов, закупила несколько десятков столов настольного тенниса, профинансировала строительство и реконструкцию ряда бассейнов и спортивных площадок.