Масштаб разлива нефти в Черном море может быть намного выше, чем его пытались преподнести ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Вместо того чтобы попросить помощи в оценке объемов разлива у других компаний либо у государственных органов, в КТК решили показать экологическую катастрофу, как небольшой инцидент

Как пишет Политрада, 7 августа в районе Новороссийска (Краснодарский край) произошла утечка. Компания КТК заявила о пятне лишь в 200 кв. м, которое возникло из-за разлива 12 кубометров нефти, однако на спутниковых снимках спустя несколько дней эксперты увидели настоящие масштабы катастрофы.

По подсчетам ученых из Института космических исследований РАН, размер пятна может быть более 80 кв. км, а возникнуть оно могло при утечке не менее 100 тонн нефти. То есть масштаб экологической катастрофы приуменьшен в 400 раз.

Ученые подчеркивают, что спустя сутки после утечки, 8 августа, пятно на снимках из космоса уже выглядело по-другому – оно стало более вытянутое и протянулось от берега в море на 19 км, хотя в КТК заявляли, что разлив небольшой и его удалось полностью ликвидировать.

В КТК сообщили, что причиной разлива стал залповый выброс нефти из-за использования неисправного погружного устройства, расположенного в 6 км от берега. Несмотря на оперативное включение спасателей, нефть растеклась по колоссальной площади.

На локальном уровне объем нефти в 100 тонн, вылитый в Черное море, может спровоцировать настоящую экологическую катастрофу. Ликвидировать пятно такой площади быстро спасателям не удастся, а это значит, что и так уязвимая фауна Черного моря может существенно пострадать. А учитывая то, что на глубине моря находится сероводород, который может вступить в реакцию с нефтью, то можно говорить об угрозе полного исчезновения морских обитателей.

Российские экологи заявляют, что разлитая по вине КТК нефть добралась до прибрежной зоны, в том числе и до рекреационного района Абрау-Дюрсо, где расположены места массового отдыха. Также сообщается, что пятно добралось и до заповедника Утриш, где находится область сохранения морского разнообразия.

Отметим, что трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и месторождения на шельфе Каспийского моря, принадлежащие России с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность – 1 511 км.

Несмотря на то, что пропускная способность магистрали не более 30 млн тонн в год, КТК качают более 60 млн тонн нефти в год, что, естественно сказывается на состоянии инфраструктуры. В частности и на погрузчиках, которые закачивают нефть в танкеры. Именно из-за такого интенсивного использования и недостаточного технического обслуживания произошла масштабная утечка нефти, которая угрожает всему живому в Черном море.

В России заявляют, что в зависимости от объемов утечки нефти, а также коэффициентов – повышающих или "бездействия", компании КТК грозит не менее 458 млн рублей штрафа..

Сегодня КТК – это международная компания, акции которой поделили между собой Россия (24%), Казахстан (19%), компания из США Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15 %) и российская Lukoil company (12,5%). Кроме того небольшими долями в КТК владеют и другие компании из США, Великобритании, Казахстана, России и прочих. Именно эти компании должны нести ответственность за масштабную экологическую катастрофу.