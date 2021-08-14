Национальный Корпус провел возле Офиса президента акцию протеста против капитуляционной политики действующей власти и политических репрессий. Организаторам акции удалось собрать более 4 тыс участников.

В начале акции полиция пыталась чинить препятствия колонне националистов, которая двигалась со стороны Майдана Независимости, однако после толкотни позволила участники таки провели митинг.

“Это флаг, который десять минут назад люди, которые носят на фуражках “трезубцы”, топтали ногами, он все еще желто-голубой, он все еще наш национальный флаг, за который умирали не только предыдущие поколения, но и наши друзья, близкие, товарищи, братья, а у кого-то и родители. И этот флаг в центре Киева возле Офиса президента топтали ногами силовики Зеленского. Это все, что надо знать об этом режиме”, - сказал лидер Национального корпуса Андрей Билецкий во время своего выступления.

Участники акции обвиняют ОП и лично Владимира Зеленского в подготовке к капитуляции в переговорах о судьбе оккупированных регионов ОРДЛО и Крыма.

“Россияне требуют дать воду в Крым и это надо сделать быстро",- заявил Билецкий.

После митинга на Банковой националисты пошли к дому Зеленского. Зажегши файеры, участники акции призвали власть отказаться от капитулянтских планов, анонсировав еще более массовые акции протеста.