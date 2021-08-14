Во время мероприятия рыночного надзора на АЗС, которая находится в селе Городовка Винницкой области, специалисты ДЭИ отобрали пробы бензина марки А-95-Евро5-Е5 производства ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» для их дальнейшего испытания в лаборатории ООО «инспекторат Украина»

Результаты экспертизы свидетельствуют о несоответствии качества топлива установленным требованиям.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

Топливо не соответствовало Техрегламенту по следующим характеристикам:

детонационная стойкость;

содержание серы;

объемная доля бензола;

массовая доля кислорода;

объемная доля кислородсодержащих соединений.

«Несмотря на ненадлежащее качество, горючее сопровождалась всеми необходимыми документами - паспортом качества, декларацией о соответствии и сертификатом соответствия органа по оценке соответствия», - отметил Андрей Малеваный.

Сейчас предприятию, на котором продавалось топливо, вынесено решение о запрете реализации этой продукции на рынке, изъятие его из оборота и отзыва, ведь такой бензин может представлять угрозу для покупателей.

Чиновник напомнил, что с июля этого года Госэкоинспекция начала отбор проб горюче-смазочной продукции. Для этого путем тендера выбрана лаборатория, аккредитованная на испытания топлива-ООО "инспекторат Украина".

"Всего в течение 7 месяцев 2021 года на АЗС и АЗГС Украины Госэкоинспекция осуществила 731 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принято 1135 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер. Также применены административно-хозяйственных санкций на общую сумму 10,8 миллиона гривен, что более 5 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года», - добавил Андрей Малеваный.