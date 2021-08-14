В ближайшее время Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов, а также крупнейших загрязнителей водных ресурсов

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

"Ожидаем, что правоохранительные органы-прокуратура, СБУ, полиция-оперативно будут реагировать в случае предоставления ГЭИ информации о признаках уголовных нарушений, а также во время недопусков. Это позволит оперативно обеспечить начало расследования дела и его доведение до конца», - отметил Андрей Малеванный.

Он добавил, что водные ресурсы также являются ископаемым местного значения и от их сохранения зависит благосостояние людей.