Через неделю состоится визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину, приуроченный ко Дню независимости страны. Глава Фанара не посещал Украину с 2008 года, и это первый его визит с момента создания Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2018 году.

Об этом пишут Акценты.

Честно говоря, за последние три года, ПЦУ окончательно раскололо не только Украину, но и православный мир. ПЦУ, объединившая две неканоничные церковные структуры – Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь, была создана вопреки мнению и мольбам иерархии и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), признанной всеми Православными Церквями, в том числе и Вселенским патриархатом. Более того, после своего создания, структура ПЦУ, объединившая две неканоничные ветви православия, в принципе и не могла быть монолитной. Через несколько месяцев после декабря 2018 года она снова раскололась – из ее состава, вместе с бывшим предстоятелем патриархом Филаретом (Денисенко) частично вышла УПЦ КП.

Таким образом, религиозная ситуация вернулась почти на то же самое место, с которого она якобы сдвинулась в конце 2018 года – в стране снова осталось три православные структуры, одна из которых (УПЦ) была и есть каноничной, а две – ПЦУ и УПЦ КП нет.

Ради справедливости, важно сказать, что ПЦУ сейчас находится в «полуканоничном состоянии»: Ее по требованиям и просьбам Константинополя признали три Поместные Церкви: Александрийская, Греческая и Кипрская. Нежелание остальных признавать новую структуру, обусловлено сомнениями в ее каноничности, так как она была создана на базе организаций, которые сама Константинопольская церковь до 2018 года открыто считала раскольническими – УПЦ КП и УАПЦ. В связи с этим непонятно, каким образом другие Поместные Церкви, кроме вышеупомянутых (которые в определенном смысле зависят от Константинополя) должны признать новую структуру, иерархат которой почти полностью состоит из священнослужителей, рукоположенных вопреки всем канонам

Осложняет ситуацию еще тот факт, что после объединения УПЦ КП и УАПЦ и создания ПЦУ, на верующих и священников каноничной УПЦ постоянно оказывается давление со стороны разных активистов, которые не гнушаются захватывать храмы и насильно переводить общины из УПЦ в ПЦУ. Не гнушаются оказывать давление на УПЦ и представители власти. Поддержка ПЦУ является одной из главных государственных линий, которые действующий президент Зеленский перенял у своего предшественника Порошенко.

Кстати, поддержка ПЦУ Фанаром привела в определенном смысле к расколу и в православном мире – с Константинополем разорвала общение Русская православная церковь, на канонической территории которой Константинополь создал свою собственную структуру. Фактически, православный мир разделился на тех, кто подчинился патриарху Варфоломею и тех, кто не хочет нарушать каноны и имеет свою твердую позицию. Положение, в котором оказался глава Фанара, в определенном смысле изолировало его от большинства православного мира. 13 августа на турецком острове Имврос прошли торжества по случаю 60-летия рукоположения главы Фанара в диаконы. Однако свое желание прибыть на мероприятие четко выразили лишь патриарх Александрийский и глава ПЦУ, а главы даже дружественных Константинополю Элладской и Кипрской Церквей долго сомневались, стоит ли им присутствовать на торжествах, и в итоге решили прислать только своих представителей.

Уже сейчас понятно, что визит патриарха Варфоломея в Украину ухудшит ситуацию с расколом как в стране в стране, так и в принципе в мировом православии. К сожалению, глава Фанара на такие «мелочи» внимания не обращает. Наоборот, он поддерживает свое детище, которое ради своего благополучия готово «сожрать» всех, даже канонические организации, которой без сомнения является УПЦ. Проблема в том, что патриарх Варфоломей постоянно заявляет, что он «первый среди равных», однако при этом он никогда не осуждал давление и произвол в отношении Украинской православной церкви. Наоборот, поддерживая украинскую власть, которая позволила националистам открыто атаковать прихожан УПЦ, Константинопольский патриарх сознательно попустительствует насилию. К сожалению, за последние годы стало понятно, что Варфоломей для всех украинцев, не только верующих канонической УПЦ, является не творцом или защитником «вольного украинского православия», а скорее гонителем истины.

Именно поэтому, на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости Украины, по словам управделами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, представителей УПЦ не будет. Патриарха Варфоломея, это, правда, не беспокоит – он и не планировал встречаться со священниками или прихожанами УПЦ, дабы как-то исцелить раны украинского православия. Он едет к своему наполовину признанному детищу, закрывая глаза на кровь, которая из этих ран сочится. Если это все и было сделано ради глобального противодействия России, действительно ли оно того стоило? Вопрос то может и риторический, но миллионы украинцев, которые ежедневно дискриминируются по религиозному признаку абсолютно реальны.

Ну и конечно, все это влияет не только на Украину. Фанар оттолкнул от себя другие Поместные Церкви, которые справедливо опасаются, что с ними может произойти то же самое, что и с УПЦ – Константинополь просто перестанет учитывать их мнение и позицию, и спокойно разделит верующих согласно собственному желанию и плану.