Политолог Александр Курбан в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, в каких странах будет горячая осень и где ждать начала военного конфликта.

Александр Курбан рассказал, в каких странах будет горячая осень.

“По соседям. Горячо будет в России, потому что выборы на подходе. По-любому вспомнят пенсию, вспомнят все. Будет уже горячо на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. Вплоть до того, что осенью, скорее всего, будет серия военных конфликтов между этими странами. Очень высокая вероятность. Эксперты говорят, где-то 8 из 10, что это будет. Польша 5 из 10. Потому что сейчас идет просто повторение ситуации 2015 года. Атака мигрантами. Заказчикам этой прокси-войны, как ее можно назвать, нужен шум в Европе”, - сказал Курбан.

Он отметил, что уже на границе Беларуси стреляли, а литовцы вывели к пограничникам союз стрелков Литвы.

“За Литвой стоит НАТО, а за Беларусью стоит, в рамках союзного договора, Россия. Это очень опасная ситуация”, - добавил политолог.

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