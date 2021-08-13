Офицер “Альфы” в отставке Андрей Дубовик в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал, что военным не выплачивают пенсии, и это может привести к тому, что люди откажутся служить.
Андрей Дубовик отметил, что ему так и не выдали военную пенсию, которая ему предусмотрена.
"Даже и не думает рассчитаться... Тут грубое попрание законов. Есть закон о пенсионном обеспечении военных. Он еще в действии. Есть даже решение от 2016 года Конституционного суда. И предыдущая министр соцполитики Соколовская, она мне на мое обращение написала, что им не обязательно выполнять это решение суда, так как такая пенсия, как нам начисляют, и мне вообще, это немножечко более 10 минималок — это подрывает экономическую безопасность нашего государства", - сказал Дубовик.
По его словам, после такого ответа часть военных откажется дослуживать государству и защищать его.
"Понимая, что на выходе их всех так прокинут. И кто еще пойдет?", - подчеркнул Андрей Дубовик.
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