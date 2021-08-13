В своем блоге «Ще не вмерла» политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский предупредил о тяжелых испытаниях, которые выпадут на долю Украины в ближайшем будущем.

Рыбчинский отмечает, что не знает всего перечня тем, которые затрагивали в разговоре Кулеба и Блинкен, но он предполагает, что было главным. По словам ведущего, это возможное присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату и невозможность реализации Минских соглашений. «Наверное, стороны нашли какой-то консенсус, и это тоже очевидно, учитывая сокрушительную критику Байдена внутри самой Демократической партии накануне парламентских выборов 2022 года, и катастрофических последствий ратификации соглашений со стороны президента Зеленского», - рассуждает журналист.

Кроме этого, предполагает он, Кулеба и Ермак, очевидно, подняли тему назначения Полномочного Посла США в Украине. «Ведь в критические моменты всегда нужна ответственное лицо, а не временный поверенный. А критические времена, как мы понимаем по поведению Путина, могут быть далеко не за горами», - констатирует журналист.

По его мнению, ситуация патовая, а потому каждому стоит занять сильную позицию, чтобы 30 августа визит в Вашингтон не закончился скандалом.

Также Рыбчинский комментирует возмущение из-за визита Ермака. «Много критики в сетях было о том, почему в Вашингтон полетел Ермак», - отмечает политик. По его мнению, эта ситуация оправдана: на официальную встречу едет не только глава МИД, но и глава Офиса Президента, ведь второй может поставить те вопросы, которые неуместно будут звучать для первого.

Чтобы не быть голословным, в пример он приводит вопрос о санкциях против олигархов, референдуме, внеочередных выборах, а также консультацию по антикоррупционным органам и тому подобное. «Это так называемая кулуарная дипломатия», - подчеркивает Рыбчинский.

Тем не менее, говорит он, критики Зеленского считают, что глава Офиса Президента - не политическая должность, а скорее офис-менеджер Президента. «Ну, по той же логике тогда и секретарь Госдепа - это офис-менеджер Госдепартамента, а секретарь СНБО вообще - писарь и канцелярист», - иронизирует ведущий.

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