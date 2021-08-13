С одной стороны, в неэффективности борьбы с коррупцией Запад однозначно обвиняет украинскую власть, с другой – независимые антикоррупционные органы в Украине контролирует именно Запад. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге.

Эксперт не отрицает того, что ситуация с коррупцией в Украине оставляет желать лучшего. «Недавно вышла претензия от ЕС к Украине, что мы не боремся с коррупцией», - сообщает он. Тем не менее, Загородний считает эти обвинения в неэффективности несправедливыми.

Политолог акцентирует внимание на том, что антикоррупционные органы в Украине находятся под контролем Запада, а потому именно в этом направлении нужно искать виновных. «Нет даже аудита за 6 лет, что они сделали, даже не сформирована комиссия соответствующая. При этом нам рассказывают, что мы не боремся с коррупцией», - возмущается он.

Итак, Загородный делает вывод, что именно Запад должен отвечать за эффективность борьбы с коррупцией в Украине или за ее отсутствие. Он подчеркивает, что антикоррупционные органы под контролем Запада, к тому же, он всегда настаивает на их независимости. Любые обвинения в сторону украинской власти в таком случае политолог считает нецелесообразными.

Как сообщала Politeka, Загородний прокомментировал отношение к Украине тех чиновников, которых ей рекомендует Запад.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, что привело к инциденту с гранатой в Кабмине.