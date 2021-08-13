Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в ходе совместного совещания с представителями 24 тергромад области в Херсонской областной государственной администрации - говорится на официальном сайте ГЭИ, пишет Znaj.ua.

"Во время проверок ГЭИ проконтролирует наиболее проблемные сферы экологии Херсонщины, а именно:

Обращение с отходами. В прошлом году Херсонщина была среди лидеров по количеству несанкционированных свалок. Проблема вызвана тем, что во многих населенных пунктах не разработаны Схемы санитарной очистки и местные программы обращения с отходами, а также не определены перевозчики и утилизаторы мусора; Удаление зеленых насаждений. Это многочисленные незаконные вырубки и ликвидация здоровых деревьев как сухостойных; Распашка прибрежно-защитных полос для ведения сельского хозяйства, что вызывает загрязнение водных объектов и почв, гибель животных; Использование водных ресурсов, в частности, соблюдение водоохранных зон», - детализировал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что если по результатам мероприятий контроля будут выявлены нарушения, инспекция будет предоставлять предписания на их устранение, в случае их невыполнения - будет рассчитывать убытки, которые общины должны будут платить из местных бюджетов.

Чиновник отметил, что Херсонщина - это жемчужина черноморского региона.

«На территории области находится около 80 объектов природно-заповедного фонда, среди которых - биосферный заповедник «Аскания-Нова», НПП «Джарылгачский», где сохранились уникальные ландшафты и виды флоры и фауны. Поэтому область никак не может быть «антилидером» в сфере защиты окружающей среды.

Поэтому во время совещания отметил важность роли общин в сфере защиты окружающей среды. Они должны работать проактивно - на опережение экологических нарушений, реализуя природоохранные мероприятия и обеспечивая модернизацию инфраструктуры», - отметил Андрей Малеваный.

По его словам, сейчас ГЭИ расширяет штат общественных инспекторов по охране окружающей среды. Активисты и общественные деятели смогут пройти обучение в Одесском государственном экологическом университете, с которым инспекция подписала Меморандум о сотрудничестве. Став общественным инспектором, актив общин сможет осуществлять функции экологического контроля и способствовать устранению нарушений.



