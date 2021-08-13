Лидер партии "Национальный Корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий призывает украинцев выйти на акцию протеста к Офису Президента в субботу, 14-го августа, в 13.00. Акция направлена против капитуляционных намерений Зеленского и политических репрессий, к которым прибегает действующая власть. Об этом говорится в видео, обнародованном на официальной странице партии.

"Из месяца в месяц эта власть продвигает идеи капитуляции и сдачи, но все время встречает сопротивление. Зеленский, как ему кажется, выучил эти уроки и перед очередной попыткой сдачи национальных интересов он решил масштабно зачистить ветеранскую, патриотическую, пассионарную украинскую среду", - заявил Билецкий.

Как сообщалось ранее, 12 августа "Нацкорпус" анонсировал акцию, заявив, что "власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов".

Видеообращение Андрея Билецкого: