Политтехнолог Сергей Гайдай в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, кто мог бы обойти Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.
«Все, кто представляет поколение 90-тых – Тимошенко, даже Смешко, которого ставят в рейтинги, Порошенко, Бойко – не имеют шансов против Зеленского. Особенно после того, как понятно, что у Зеленского определился стойкий электорат. Это 30%. Причем он ровно такой, как те, кто считал Зеленского хорошим парнем в первом туре – тоже 30%. Потому что остальные более 40%, которые ему добавились во втором туре – это те, кто не принимали и не принимают Порошенко. Это антирейтинг Порошенко», - говорит эксперт.
Гайдай отмечает, что на сегодняшний день альтернативы Зеленскому нет.
«Но это не означает, что он не появится. За три года может произойти все что угодно», - подчеркнул он.
По его словам, обычно появляется человек, который бьет в слабое место действующего президента.
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«Где слабое место было Порошенко, почему он проиграл? Вранье. Народ перестал терпеть вранье. Чем его побил «некомпетентный» Зеленский? Он ему указал на его вранье», - сказал политтехнолог.
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