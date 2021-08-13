Какова главная причина нынешнего положения дел в мировой политике? Об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассуждает капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах.

«Мир сейчас движется влево, к власти приходят левые силы. Они обещают всё поделить между всеми. Правда, нам на голову свалился Трамп и открыл глаза: оказывается, и в Америке коррупция, оказывается, от нас ничего не зависит. Поэтому и началась кампания против него. Трамп уже давно не президент, а его продолжают травить, призывают разорить и посадить. Левые открыто говорят, что от Трампа нужно избавиться любой ценой. А для Украины могут послужить примерами такие страны, как Израиль или Финляндия – правда, за своё положение они заплатили высокую цену. Но людям комфортно жить в таких странах», - отмечает гость программы.

При этом, по его мнению, Украине стоит ждать возобновления боевых действий, но не со стороны России, а внутри самой страны.

«Настоящая опасность для Украины присутствует не извне, а внутри. Это та самая пятая колонна. Безусловно, Путин и его окружение играют на этом факторе, но именно играют, а не создают его – он существует сам по себе. Это, в частности, политики, которые под разговоры о мире вносят раскол в украинское общество», - считает Гари Табах.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт прокомментировал предстоящую встречу Байдена и Зеленского.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Табаха, Байден делает для развития НАТО гораздо меньше, чем Трамп.