Политолог Михаил Чаплыга в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, что Украину будет ждать осенью. Также эксперт рассказал, стоит ли ждать активной эскалации конфликта на Донбассе.

«Предпосылок особых не вижу. Но если нужно будет так для игры, то её сделают. На первые числа октября будет понятным голосование в Раде и реакция Петра (Порошенко, - ред.) и всего этого сектора. Петро не верит в сценарий выборов, он верит в сценарий революции», - отметил Чаплыга.

Как отметил политолог, осенью мы узнаем, какие события стоит ожидать на Донбассе и в Украине в целом. По словам эксперта, оппозиционно настроенный Пётр Порошенко верит, что может произойти революция.

«Для меня будут маркером первые числа октября: насколько будет Петро готов к революции, насколько монобольшинство готово будет на словах имплементировать «формулу Штайнмайера» и насколько «международка» будет готова провести там выборы», - сказал Чаплыга.

По мнению эксперта, по этим факторам можно определить, какой сценарий будет ждать Донбасс осенью. Как отметил эксперт, политическое обострение в Украине, скорее всего, будет, потому что осенью политики любят о себе напоминать.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, почему закон о налоговой амнистии несправедлив.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что настоящими героями Украины являются добровольцы АТО.