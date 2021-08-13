Депутат Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Ксения Семенова рассказала, какая судьба ожидает столичный модернистский «рынок-шайбу» на улице Кудряшова.

Своими мыслями она поделилась в интервью Kyiv.Press

Депутат говорит, что Киевсовет передал землю новому собственнику с изменением целевого назначения, то есть под реконструкцию, что в наших реалиях означает новое строительство.

«Если дом имеет архитектурную ценность уместно предоставлять ему охранный статус памятника архитектуры. С этим я обращалась в Департамент охраны культурного наследия и Минкульта », - говорит народная избранница и отмечает, что о культурной ценности здания ей писали украинский союз архитекторов, соответствующая организация из Польши, десятки экспертов и дочь самой архитекторки «шайбы».

Ксения Семенова утверждает, что с мнением такого количества профессионалов нельзя не считаться.

Депутат говорит, что в Киеве очень много прецедентов, когда застройщик не выполняет свои обещания.

Депутат обратилась к горожанам: «Призываю общество быть бдительным ивнимательно следить за ситуацией вокруг рынка».

Ранее депутат Киевсовета рассказала Politeka о проблемах в тарифах на медицинские услуги.

Также Politeka писала, что киевлянам запретили купаться в Днепре.