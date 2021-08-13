Депутат Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Ксения Семенова рассказала, какая судьба ожидает столичный модернистский «рынок-шайбу» на улице Кудряшова.
Своими мыслями она поделилась в интервью Kyiv.Press
Депутат говорит, что Киевсовет передал землю новому собственнику с изменением целевого назначения, то есть под реконструкцию, что в наших реалиях означает новое строительство.
«Если дом имеет архитектурную ценность уместно предоставлять ему охранный статус памятника архитектуры. С этим я обращалась в Департамент охраны культурного наследия и Минкульта », - говорит народная избранница и отмечает, что о культурной ценности здания ей писали украинский союз архитекторов, соответствующая организация из Польши, десятки экспертов и дочь самой архитекторки «шайбы».
Ксения Семенова утверждает, что с мнением такого количества профессионалов нельзя не считаться.
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Депутат говорит, что в Киеве очень много прецедентов, когда застройщик не выполняет свои обещания.
Депутат обратилась к горожанам: «Призываю общество быть бдительным ивнимательно следить за ситуацией вокруг рынка».
Ранее депутат Киевсовета рассказала Politeka о проблемах в тарифах на медицинские услуги.
Также Politeka писала, что киевлянам запретили купаться в Днепре.