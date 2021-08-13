Врач-диетолог, терапевт Татьяна Лакуста специально для Clutch рассказала о том, поможет ли кефирная диета быстро сбросить лишние колограммы.
«Если перед началом диеты человек в своем максимальном весе и ужасно переедает, то возможно у него что-то получится. Но тот, кто уже дошел до этой границы, обычно испытывает проблемы с расстройством пищевого поведения. Если он все-таки перейдет на эту устрашающую диету, то скорее всего, у него действительно получится избавиться от лишних килограммов. Однако после окончания диеты, вернется его обычный рацион и все сброшенное наберется заново»,
Чтобы такого не произошло, диетолог советует:
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«Нужно научиться менять свой стиль питания. Диета не учит нас этого делать, а лишь дает начало и конец. Поэтому она малоэффективна. Питайтесь так, чтобы не набирать вес обратно. Не закрепляйте за едой свои эмоции, не заедайте стресс. Приведите свой базовый рацион в порядок. Ешьте три раза в день и сокращайте количество вредной пищи. Это поможет сохранить хорошую фигуру в долгосрочной перспективе».
Более подробно на этот и другие вопросы диетолог Татьяна Лакуста ответила в интервью для Клатч Онлайн: