12 международных банков, работающих в Украине попросили Нацбанк и Министерство финансов свернуть программу «Доступные кредиты 5-7-9%».

Глава Райффайзен Банка Александр Писарук заявил, что бюджетные средства тратятся не на поддержку бизнеса, который пострадал от карантина или финансирования инвестиционных проектов, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Пока деньги налогоплательщиков используют аграрии (46% льготных кредитов пошли именно агросектора, в основном – на посевные работы весной), малый и средний бизнес кредитуют финансовые компании. Тем самым это показывает, что программа, мягко говоря, не работает и требует доработок.

Почему так случилось?

• Потому что банкам не очень выгодно кредитовать малый и средний бизнес. Им удобнее взять рефинансирование от НБУ под 8% и потратить деньги на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 12% годовых. Такая вот нехитрая математика.

• Государство охотно предоставляет рефинансирование банкам (27 млрд грн, Укрэксимбанка, 21 млрд грн – Сбербанка, 10 млрд грн – Альфа-Банка, и т. п), чтобы те, в свою очередь, кредитовали проект «Большое Строительство» и покупали ОВГЗ – таким образом закрывали дыры в бюджете.

То есть на первый взгляд для государства все ок. Дороги строятся, деньги на медицину, полицию и футбольные клубы в бюджете есть. Но это прям очень временное решение. Как выпить таблетку, когда болит желудок, и не сходить потом к врачу, чтобы узнать причины боли.

Движитель экономики ведущих государств-малый и средний бизнес. Люди изготавливают и / или продают товары, предоставляют рабочие места. Все субъекты предприятий платят налоги и покупают себе еду и новые ботинки, тем самым наполняют экономику страны деньгами. Помогать бизнесу только не надо-путь в никуда.

Что можно изменить?

* Пересмотреть нормативы кредитования. Далеко не у всех бизнесменов есть ценный залог в виде квартир или машин, но есть рабочая бизнес-модель.

* Добавить рефинансированию целевое назначение. Банки хотят помогать бизнесу – прекрасно, спекулировать на ОВГЗ и валютных колебаниях – не катит.

* Распространить рефинансирование Нацбанка на финансовые компании, которые соответствуют нужным критериям.

Таким образом, финансовые компании получат оборотные средства на кредитование малого и среднего бизнеса. Так же ему будут помогать банки. А все субъекты экономической деятельности государства будут работать в комфортных условиях, что выльется в мощную синергию.

Тарасенко И. ФК «Активитис»

Руководитель управления

методологии бизнес-процессов