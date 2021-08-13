Настя Каменских продолжает делиться яркими снимками из отпуска. На этот раз исполнительница похвасталась фигурой в ультракоротком мини-платье.

Как пишет Hyser.ua, в последнее время микроблог Насти Каменских буквально завален новыми фотографиями. Дело в тои, что артистка отправилась отдыхать на яхте вместе со своим мужем Потапом, мамой, свекровью и друзьями. Звездная компания по морю добралась до берегов Хорватии. Поэтому отдых на яхте чередовался у Насти с экскурсиями по живописным городам балканской страны.

Однако отпуск Насти подходит к концу. Поэтому звездная компания уже собралась в обратный путь, а певица решила напомнить фанатам расписание своих ближайших концертов. Так, в скором времени увидеть и услышать Каменских можно будет в Житомире, Одессе, Анталии, Харькове, Могилеве-Подольском, а также в Сумской, Херсонской и Ивано-Франковской областях на различных музыкальных фестивалях.

"Друзья мои! ❤️отпуск и наполнение подходит к завершению. И совсем скоро мы с вами проведем незабываемый конец августа и встретимся на моих концертах", - написала она.

Этот пост-анонс Настя дополнила своими снимками из одного из хорватских городов. Для прогулки по улочкам старинного города супруга Потапа выбрала мини-платье желтого цвета. Нежный наряд на тонких бретелях артистка дополнила золотистым поясом на талии, розовыми босоножками и небольшой сумкой в тон платья. Такой наряд подчеркнул стройную фигуру Каменских, акцентировав внимание на ее длинных ножках. Свои вьющиеся волосы певица оставила распущенными. Многочисленные поклонники осыпали свою любимицу комплиментами.