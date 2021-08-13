Политолог Михаил Чаплыга в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, зачем Западу гарантированный транзит через Украину. По его словам, таким образом они сохраняют рычаг воздействия на нашу элиту.

«Зачем нужен гарантированный транзит через Украину? Очень просто: это коррупционная составляющая внешних игроков. Составляющая компрадорской элиты, которая, обворовывая собственный народ, обогащается, а взамен глобальный мир просит, чтобы эта элита делала со страной то, что им нарисовали глобальные сценаристы», - отметил эксперт.

По словам Чаплыги, нашу элиту не волнует, что будет с простым народом, их волнует только собственное обогащение, возможность которого они получают, следуя указам глобального мира.

«Мы даём вам возможность грабить собственный народ и кормиться на этом (пожалуйста, это ваш народ, вы и грабьте его), но взамен вы будете делать то, что мы вам скажем». Зачем нужна труба? И так всё идёт уже по Северному потоку, Южному и Турецкому…», - сказал эксперт.

Как отметил политолог, глобальному миру выгодно, чтобы через Украину сохранялся транзит, потому что таким образом наши элиты продают очень дорого реверсный газ народу и коррупционная составляющая глобального мира получает с этого долю, а ещё это позволяет контролировать нашу элиту, разрешая им тоже на этом обогащаться.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, почему закон о налоговой амнистии несправедлив.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги, что настоящими героями Украины являются добровольцы АТО.