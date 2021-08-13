Депутат Киевского городского совета говорит, что «Киевавтодор» ремонтирует дороги по принципу «ну, увидим, где после зимы асфальт сойдет».

Об этом она рассказала в интервью Kyiv.Press.

«Предпочтение отдается тем дорогам, которыми пользуется больше людей. Есть несправедливость - дороги частных секторов не ремонтируются вообще десятилетиями», - говорит Ксения Семенова.

Депутат уверяет, что сама она регулярно обращается в КГГА с просьбами равномерного распределения бюджета на ремонт дорог и коммуникаций, но ее обращения остаются незамеченными.

Семенова призывает киевлян оставлять как можно больше жалоб на сайте 1551 и делать коллективные обращения, которые она в будущем будет продвигать в качестве депутата.

Она отмечает, что в городе должен быть план ремонтов на несколько лет вперед, но «Киевавтодор» определяет адреса ремонтных работ по принципу «ну, увидим, где после зимы асфальт сойдет».

Ранее депутат Киевсовета рассказала Politeka о проблемах в тарифах на медицинские услуги.

Также Politeka писала, что киевлянам запретили купаться в Днепре.