Депутат Киевского городского совета говорит, что «Киевавтодор» ремонтирует дороги по принципу «ну, увидим, где после зимы асфальт сойдет».
Об этом она рассказала в интервью Kyiv.Press.
«Предпочтение отдается тем дорогам, которыми пользуется больше людей. Есть несправедливость - дороги частных секторов не ремонтируются вообще десятилетиями», - говорит Ксения Семенова.
Депутат уверяет, что сама она регулярно обращается в КГГА с просьбами равномерного распределения бюджета на ремонт дорог и коммуникаций, но ее обращения остаются незамеченными.
Семенова призывает киевлян оставлять как можно больше жалоб на сайте 1551 и делать коллективные обращения, которые она в будущем будет продвигать в качестве депутата.
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Она отмечает, что в городе должен быть план ремонтов на несколько лет вперед, но «Киевавтодор» определяет адреса ремонтных работ по принципу «ну, увидим, где после зимы асфальт сойдет».
Ранее депутат Киевсовета рассказала Politeka о проблемах в тарифах на медицинские услуги.
Также Politeka писала, что киевлянам запретили купаться в Днепре.