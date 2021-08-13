Достаточно ли было сменить высшее руководство в «Нафтогазе Украины», или в отношении этой компании нужно принять и другие меры? Ситуацию в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» комментирует журналист Максим Гадюкин.

«Сейчас в «Нафтогазе» нужно провести аудит и проверить всё, что там делалось за последние годы. За то время, пока шла войнушка между топ-менеджерами, могло произойти слишком многое. Я в своё время писал о «великом офисе» этой компании. На дворе – 2020 год, COVID-19, кризис. На что нужно тратить деньги? Правильно, на шикарный офис на Шелковичной в центре Киева. Ребята, вам что, в старом офисе не сиделось? Всё, что делалось в «Нафтогазе» – это результат того, что мы позволили смешивать личное и рабочее. В офисе такой компании не должно быть бильярдной. Любишь бильярд – езжай на Теремки, там много бильярдных. Таких лишних трат было много, а вскрылись они случайно – я просто услышал об этом от нескольких людей и сопоставил факты», - рассказывает гость программы.

По его мнению, во избежание таких безумных трат в будущем, и нужно провести аудит.

«Когда руководство уходит и передаёт дела, в компании нужно провести проверку. Это обычная практика. Но аудита не только нет – мы даже не знаем, почему его нет», - отмечает Максим Гадюкин.

Ранее Politeka сообщала, что «Нафтогаз» дополнительно заработал миллион долларов на продаже украинского бензина.

Также Politeka сообщила, что эта компания продала бензин с Шебелинского НПЗ по формуле «Роттердам+».