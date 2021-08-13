Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что Россия не начнет напрямую военные действия, но будет раскалывать другие общества.
Гари Табах отметил, что могут начаться новые военные действия.
“Но я предполагаю, что не из России. Внутри. Путин не ходит в лобовую атаку. Он пошел в Грузию, он понял, что это не работает. И потом, у него КГБ-шные мозги. И его окружение с такими же мозгами. Им нужен раскол в американском обществе, он этого добился. Ему нужен раскол в белорусском обществе, в украинском обществе. Чтобы мы все передрались вместе. И у него это здорово получается”, - сказал Табах.
По его словам, опасность для Украины исходит не извне, а изнутри. От пятой колонны России и тех, кто подыгрывают Путину.
“Если оно расколется и будет драка… Путин сидит и запасается попкорном. Потом встанет и скажет своему народу, российским людям, он скажет: “Вы хотите, чтобы как у них? Вы хотите, чтобы как в Беларуси, как в Украине?”, - добавил Гари Табах.
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