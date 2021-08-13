В начале 1990-х годов украинские добровольцы были вынуждены воевать в разных постсоветских странах, поскольку Россия могла проявить агрессию в сторону Украины уже тогда. Подробнее об этом рассказал общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский рассказал в программе Сергея Дойко «Личность»

Прежде всего Корчинский вспоминает, какой была жизнь в 90-х. По его словам, это было интересное время, а персонажи тогда - колоритные. «Это было время относительной свободы, когда можно было многое чудить. Это было интересно, приятно, ярко», - рассказывает он.

С другой стороны, говорит политический деятель, именно тогда украинские добровольцы впервые были вынуждены воевать в разных постсоветских странах. «Украинская нация начала, наконец, вылезать из собственных огородов, ставить перед собой большие задачи через украинских добровольцев», - отмечает Корчинский.

По его словам, это был вынужденный шаг из-за угрозы со стороны России. Как подчеркивает гость программы, уже в начале 1990-х годов было понятно, что на Донбассе может быть фронт, а потому нужно поддержать фронт на Кавказе. «То есть нужно помогать кавказскому сопротивлению, и грузинам, и впоследствии чеченцам воевать против РФ. И пока там идет война и есть сопротивление, мы будем иметь относительное спокойствие в Украине», - объясняет он. Сейчас же Корчинский отмечает, что не ошибся с этими соображениями.

Сам он, сознается, что не воевал нигде, скорее проводил этнографические исследования, но в РФ уже имеет ряд уголовных дел.

Как сообщала Politeka, Корчинский рассказал, что первые уголовные дела против него возбудила чеченская прокуратура.

Также Politeka писала о том, что Корчинский рассказал о попытках сепаратизма и подрывной деятельности в Крыму и на Донбассе с начала 90-х.