Журналист Максим Гадюкин в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua" рассказал, что Украина никогда не получала газ от России по выгодным ценам

“Сейчас, когда мы покупаем хотя бы часть каких-то ресурсов на Западе, большую часть, можно говорить о том, что мы покупаем эти ресурсы. Мы дали денег, нам дали товар. Я пришел в магазин, дал 50 гривен, мне на них взвесили мяса. Украина заплатила 50 баксов, ей на эти 50 баксов дали столько-то газа. Это все классно. Но когда люди вспоминают, что “о, вот Россия продавала нам дешевый газ”, какая продажа? Это не продажа. Представьте, что вы пришли в магазин, просите что-то, вам сначала дали по морде, потом завысили цену, потом сказали что товара нет”, - сказал Максим Гадюкин.

Он отметил, что это не бизнес, а политика и желание контролировать экономику. И хотя на цифрах газ и выглядел дешевым, но он таковым не был.

“На нас давили. Это нарушает любой бизнес… Тот самый вентиль, который вы упоминали, если его регулярно перекрывают-открывают, когда мы принимаем решения, не устраивающие Россию — это уже не бизнес. То есть, мы не можем сказать, что Россия нам продавала газ по каким-то удачным ценам. Она на нас давила. А когда мы выполняли то, что она хотела — она, так и быть, с барского плеча откашляла нам на отопительный сезон немножко газа”, - добавил Гадюкин.

По его словам, давление тоже стоит денег, как и месяцы простоя ГТС, когда Украина оставалась без газа.

“Мы были жертвой шантажа и получали за выполнение каких-то требований подачки со стола. Нам сметали. Сейчас мы хотя бы участвуем в каком-то бизнесе. Да, это дорого. Но нам Европа не говорит, знаешь, ты прими то, то, то, иначе я реверс перекрою”, - отметил Максим Гадюкин.

Как сообщала Politeka, Гадюкин заявил, что ранее о газе было модно врать, что я сделаю его по три копейки, и еще буду доплачивать яблоками.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга отметил о газе, что если транзита не будет, и неоткуда будет брать реверс, то нам реально надо будет закупать.

https://youtu.be/9LZBKR7VeqE