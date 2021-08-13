Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 августа в Киеве будет обсуждать три вопроса: «Северный поток – 2», урегулирование на Донбассе и политическое давление Банковой на мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом в эфире программы «Народ против» на канале «Украина 24» рассказал народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко.

«Симптоматично, что Меркель приезжает за день до «Крымской платформы». Это сигнал того, что они не видят пока решения вопроса Крыма. И не хотят брать на себя ответственность на уровне канцера», - сказал он.

По словам нардепа, в первую очередь, немецкий канцлер едет договариваться о сумме откупных – «сколько удовлетворит Украину за то, что мы согласимся с «Северным потоком – 2».

«По моей информации нам предложат всего полмиллиарда евро», - сказал он.

Вопрос имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» по Донбассу, как отметил Николаенко, не будет главным на встрече.

«Как бы она (Меркель) не хотела поставить точку (в вопросе Донбасса), они понимают, что не получится», - считает нардеп.

Также будут обсуждаться недавние обыски, которые прошли на коммунальных предприятиях Киева и у соратников мэра столицы Виталия Кличко.

«Однозначно знаю, что немецкая сторона будет подымать вопрос Кличко. И это будет неприятный сюрприз для украинской стороны. Будет сигнал о том, что то, что происходит с Кличко и его командой, не рассматривается, как чисто экономические обстоятельства, и может трактоваться, если не будет прекращено, как политическое преследование», - отметил Андрей Николаенко.

Напомним, в конце 2015 года на тот момент глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свой вариант решения одного из пунктов Минских соглашений. Суть «формулы Штайнмайера» заключается в том, что Донбасс на момент проведения там местных выборов должен временно получить особый статус. После того, как результаты выборов признает ОБСЕ, Донбасс должен получить особый статус на постоянной основе.

«Крымская платформа» – это форум, который инициировала Украина для возвращения вопроса оккупированного Крыма в международную повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова. Первый саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа.