В программе Алексея Толкачева «БДСМ Украина» общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить будущее» Виктор Андрусив назвал сильные и слабые стороны украинской нации.

Публицист утверждает, что украинцы имеют униженное достоинство, страдают комплексом неполноценности, а это всегда заканчивается серьезными проблемами. «Мы реагируем на все комплексы: что мы униженные, не можем утвердиться, получить то, что мы хотим», - подчеркивает он.

В пример Андрусив приводит постоянное заимствование чужого опыта. «Когда на государственном уровне нужно решить какую-то проблему – первое, что все делают, это смотрят, что делали поляки, другие страны. Люди даже не допускают возможности придумать свое решение», - объясняет эксперт.

Противоположной проблемой, рассказывает он, можно назвать чрезмерное увлечение собственным опытом, если на него кто-то хоть как-то обращает внимание. «Мы начинаем колоссально зависеть от каких-то вымышленных глупостей, мифов, исторических фейков», - подчеркивает Андрусив. Чтобы не быть голословным, аналитик моделирует ситуацию: как только кто-то скажет, что США приняли во внимание опыт УПА, в Украине все в это поверят и будут лелеять свое достоинство.

По его мнению, украинцы смогут выйти из этой ситуации, перестав рассматривать собственную идентичность и достоинство в противопоставлениях. «Ключевая история заключается в том, чтобы мы вышли из ловушки «А, есть кто-то хуже», «Россию залить бетоном» и так далее», - заключает Андрусив.

Как сообщала Politeka, Андрусив рассказал, откуда в украинцев берется комплекс неполноценности.

Также Politeka писала о том, что Андрусив рассказал, как украинцы воспринимают своих лидеров.



