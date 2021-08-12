Украинская идеология сейчас переживает идейное отставание, а путь в Европу для государства закрыт, пока оно не пройдет мировоззренческую модернизацию. Так сказал Олесь Доний, журналист, идеолог, председатель «Центра исследований политических ценностей» в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По словам гостя программы, Европа свою идеологию переосмыслила, а Украина - нет. Следовательно, говорит он, настоящая проблема государства заключается не в антинародной власти, а в идейном отставании. «Если мы не модернизируем украинскую идею, а останемся на этих принципах, то она будет проигрышная с точки зрения европейской конкуренции», - подчеркивает Доний.

Он объясняет, что сегодня у власти в Украине не потомки номенклатуры, не наследственная аристократия с древними антинародными ценностями. Наоборот, говорит журналист, власть в государстве меняется, а ротации проблем - нет. «Я всегда говорю о необходимости модернизации мировоззренческих ценностей, а мне говорят, что всю украинскую идею выписали до этого Бандера, Михновский, Донцов», - отмечает Доний. В таком случае и с такими идеями, констатирует он, о Европе можно забыть.

Попутно эксперт обращается к истории: во времена Михновского здесь зарождался интегральный национализм, в 20-30-х годах он проявил себя больше всего, в частности, в идеологии Донцова. По словам Дония, это украинский фашизм, тогдашние идеологи не чурались этого тоталитарного слова.

Журналист подчеркивает, что сейчас украинской идее не хватает конкурентоспособности. «Мы должны выигрывать конкуренцию, и это конкуренция во всем: конкуренция с русской идеей, с идеями бандитов и сепаратистов», - объясняет он. Таким, по мнению гостя программы, должен быть четвертый этап национальной идеи. Доний добавляет, что Украина будет проигрывать, пока не сформирует привлекательную идею и не реализует ее.

Как сообщала Politeka, Доний оценил готовность НАТО создавать в Украине военные базы.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, может ли Меркель выдвинуть украинской власти ультиматум относительно мирных переговоров с РФ.



