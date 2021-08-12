Политолог Петр Охотин в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» прокомментировал приезд Меркель в Украину, а также рассказал, под силам ли нардепу Петру Порошенко организовать новый Майдан?
Политолог, ссылается на книгу «Пробуждение силы» Саакашвили. «После Революции роз за ним единственный человек ходил с тетрадочкой и все записывал, как устраивать концерты и так далее… Его зовут Порошенко. Это правда», - рассказывает Охотин.
Кроме этого, предполагает он, Порошенко может воспользоваться «формулой Штайнмайера», если ее введут в украинское законодательство. По словам эксперта, Порошенко может обвинить в этом Зеленского, который в 2014-2015 годах еще даже не строил свою политическую карьеру. «И при этом будет скромно молчать, кто подписал Минские соглашения, в каких условиях», - добавляет гость программы.
Попутно Охотин комментирует приезд Меркель в Украину 22 августа. Он отмечает, что это событие действительно знаковое для Украины, ведь это свидетельствует о международном признании.
С другой стороны, политолог предупреждает, что канцлер Германии не собирается портить отношения ни с Россией, ни со своими избирателями, которые, кстати, скорее пророссийски настроены. «И фигура наследника Ангелы Меркель, который, скорее всего, победит… Тоже показывает, что пророссийский дискурс будет находиться», - утверждает Охотин.
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