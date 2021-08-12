“Национальный Корпус” организует акцию протеста против попыток власти начать новый этап переговоров по ОРДЛО и Крыму, а также против политических репрессий в отношении проукраинской среды. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Повестка дня нового политического сезона осенью начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементацию формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым.",- говорится в сообщении.

"Нацкорпус" связывает планы власти с волной репрессий, что коснулись представителей Азовского движения.

"Репрессии против азовского движения - это только начало. Такой план власть имеет на всю проукраинскую оппозицию", - отмечают организаторы акции.

Запланированная акция состоится в эту субботу, 14-го августа, в 13.00 под стенами офиса Президента.

Как сообщалось ранее, 5-го августа СБУ в Харькове арестовали семерых ветеранов полка “Азов”. “Национальный корпус” опровергает все обвинения против задержанных и заявляет президента виновным в политических преследованиях.