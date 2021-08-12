В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз прокомментировал ситуацию с эмиграцией молодежи.
По мнению Мороза, ответственность, инициатива и обязанность перестроить общество лежит на плечах украинцев, родившихся уже во времена независимости. «Слушайте, молодые люди, ребята… Лучшую жизнь можно и здесь обеспечить», - говорит он и добавляет, что для этого, правда, нужно еще многое сделать. Тем не менее, экс-глава ВР убежден, что построить в Украине европейскую жизнь возможно. «Лучше, чем в Европе! Это можно сделать», - констатирует он.
В то же время бывший чиновник признается, что раньше смотрел на некоторые вещи более наивно, в частности на то, что для власти государственные интересы превыше всего.
Он подчеркивает, что такое отношение власти к своей же стране и привело к той ситуации, в которой сейчас находится Украина. Бывший председатель ВР вообще ставит ряд претензий власти и ее политике. «Почему они делают шаги, противоположные тем, которые делаются во всем мире?», - спрашивает он.
В частности, Мороз критикует открытие земельного рынка в Украине: это может развалить страну. «Земля стала товаром», - отмечает гость программы. По его мнению, это решение было ошибочным, открыв рынок земли, власть совершила преступление перед государством и украинцами.
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Как сообщала Politeka, Мороз заявил, что самоуправление меняет человека.
Также Politeka писала о том, что Мороз рассказал, поддерживают ли украинцы открытие рынка земли.