В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз прокомментировал ситуацию с эмиграцией молодежи.

По мнению Мороза, ответственность, инициатива и обязанность перестроить общество лежит на плечах украинцев, родившихся уже во времена независимости. «Слушайте, молодые люди, ребята… Лучшую жизнь можно и здесь обеспечить», - говорит он и добавляет, что для этого, правда, нужно еще многое сделать. Тем не менее, экс-глава ВР убежден, что построить в Украине европейскую жизнь возможно. «Лучше, чем в Европе! Это можно сделать», - констатирует он.

В то же время бывший чиновник признается, что раньше смотрел на некоторые вещи более наивно, в частности на то, что для власти государственные интересы превыше всего.

Он подчеркивает, что такое отношение власти к своей же стране и привело к той ситуации, в которой сейчас находится Украина. Бывший председатель ВР вообще ставит ряд претензий власти и ее политике. «Почему они делают шаги, противоположные тем, которые делаются во всем мире?», - спрашивает он.

В частности, Мороз критикует открытие земельного рынка в Украине: это может развалить страну. «Земля стала товаром», - отмечает гость программы. По его мнению, это решение было ошибочным, открыв рынок земли, власть совершила преступление перед государством и украинцами.

Как сообщала Politeka, Мороз заявил, что самоуправление меняет человека.

Также Politeka писала о том, что Мороз рассказал, поддерживают ли украинцы открытие рынка земли.



