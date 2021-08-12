В начале 90-х уже было понятно, что если мы не хотим фронта в Донбассе, надо поддерживать фронт на Кавказе. Об этом в новом выпуске программы «Личность» Сергея Дойко рассказал общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский. Он отмечает: пока там идет война и есть сопротивление, мы будем иметь относительное спокойствие в Украине.
«Как оказалось, наши тогдашние представления были правы. Это все основывалось на историческом чувстве. Суть истории в том, что старые смыслы не умирают, когда рождаются новые. Смыслы просто накапливаются. Если последние 1500 лет у нас большая задница на Востоке и постоянно угрожает этой территории, где Украина - то, скорее всего, следующие полторы тысячи лет будет так же», - говорит он.
Мы имели Хазарский каганат, имели Орду, Московское княжество и Московское царство, империю Романовых и большевиков. То есть это постоянная вещь и так будет и дальше, утверждает Корчинский.
«То есть видно было, что они будут наступать. Они начали деструктивную работу сразу. Мы помним, в Крыму Мешков уже в 1993 году вылез на поверхность, и попытки сепаратизма и подрывной деятельности в Крыму и на Донбассе уже были с начала 90-х», - говорит он.
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