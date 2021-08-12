Мы не знаем, что такое быть украинцем чисто внутренне. Об этом сказал общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить будущее» Виктор Андрусив в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева.

«Мы, украинцы, бьем москалей, которые на нас напали. «А, не все так плохо, потому что есть еще молдаване, а у них еще хуже!». Это очень важно, выйти из этого отрицания. Как только мы из него выйдем и перейдем в формат, который тоже у нас был - удивлять мир, это стремление удивлять, показывать то, что это сделали мы. Что мы - народ, который не терпит такого отношения к себе», - подчеркивает он.

Впрочем, замечает эксперт, Майдан провести легко, люди вышли, постояли, помитинговали. Гораздо сложнее работать системно.

«Сложнее построить бизнес, которым можно удивить. Например, у меня есть команда, с которой мы разрабатываем дрон последнего поколения, реактивный. Я знаю много айтишников из Львова, они разрабатывают беспилотные танки. И это результат их стремления удивить, они хотят удивить мир, показать, что мы здесь тоже на мировом уровне можем внести свой вклад. Мы должны чувствовать себя частью человечества, а не жить в какой-то коммунальной квартире в своей комнате, и относиться к миру как к этой коммунальной квартире, где традиционно все гадят, потому что там все обиженные и злые», - говорит Андрусив.

«Нет! Мы должны выйти из этих возражений и осознать себя частью человечества. Мы должны захотеть, например, сделать вклад в борьбу с климатом. А мы хотим на этом поживиться. Вы, значит, боретесь с климатом - дайте нам денег!», - делает вывод аналитик.

Politeka сообщала, что Украинцы – естественное сообщество, которое не любит иерархию, - Винницкий.

Также Politeka сообщала, что «чистое сердце», которое так навязывали украинцам, само не понимает, кому принадлежит, - Дикий.