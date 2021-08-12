В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» журналист, идеолог, председатель «Центра исследований политических ценностей» Александр Доний заявил, что счастье граждан - это основной критерий, по которому стоит оценивать деятельность украинских политиков и развитие государства.

«Цель государства - счастье для каждого украинца и для каждой украинки. И мы под этой эгидой должны рассматривать деятельность тех или иных политиков, тот или иной закон - способствуют ли они счастью не только узкой элиты, узкой прослойки, но и подавляющего большинства граждан», - считает Доний.

Так же, по его мнению, нужно рассматривать все культурные нормы - способствуют ли они счастью широкого слоя или они раскалывают украинское гражданство и не способствуют этому счастью. Он отметил, что есть очень много старых этапов украинской идеи, этических норм, которые были в том числе и ксенофобскими.

В пример он приводит Жана Беленюк, который стал олимпийским чемпионом, и один из уважаемых, умных историков до сих пор пишет «белую расу». Доний отметил, что он всегда указывает на опасности этой теории, ведь мир изменился. Другой пример, который привел эксперт - это Кувалдин Мирослав (украинский певец, лидер группы The Вйо, - ред.), у которого нет ни капельки украинской крови – отец из Африки, а мать – из Калуги, но он именно украинский музыкант, автор песен, афроукраинец.

«Мы должны понять, что украинство - это теперь гражданство, а значит мы должны построить систему предпосылок для счастья. Потому что счастье нельзя навязать. Украинцы должны иметь права на счастье. А значит все, что ведет к расколу, пренебрежению, несправедливости - против украинского счастья, а значит и будет саморазрушительным для украинского государства», - заявил Доний.

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