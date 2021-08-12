На Подоле есть «дом-монстр», подробнее о котором рассказала директор ОО CHARITY TUNER Екатерина Жук в новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой

Как отмечает гостя программы, эта часть Подола вообще странно застроена: есть дом в состоянии разрушения, есть новостройки, есть такие сооружения, что разваливаются или где этажность нарушена. Но «дом-монстр» она называет отражением реальности столицы Украины.

Прежде всего Жук ставит вопрос, для чего «дом-монстр» строили в принципе. «Вопрос главный в том, кто разрешил этим людям считать, что им все можно?», - спрашивает она. По мнению гости программы, никакие финансовые ресурсы, амбиции и уверенность не позволяют безнаказанно делать все, что заблагорассудится.

Теперь же, говорит она, нужно решать эту проблему: убрать лишние этажи. Тем не менее, сама гостя программы смотрит на это иначе: «Я бы не снимала этажи с дома монстра на Подоле, а придумала как наказать застройщика». Жук объясняет, что забирать лишние этажи довольно проблематично, ведь придется перекрыть значительную часть Подола, поставить краны и разбивать этажи.

Итак, Жук констатирует, что больше всего Киев страдает из-за того, что определенные люди позволяют себе все и уверены в безнаказанности своих действий. «Наша самая большая проблема - это ошибка на входе, кто каким-то образом отправил в пространство идею, что законодательство нельзя нарушать», - заключает гостя программы.

Как сообщала Politeka, Жук назвала бытовую запущенность и захламленность Киева наиболее раздражающими факторами.

Также Politeka писала о том, что Макагон рассказал, какую идею хочет донести до киевлян.