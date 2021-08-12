Украинцы, производя космические технологии, стали наиболее опущенными людьми в Европе. Об этом украинский общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить будущее» Виктор Андрусив рассказал в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева
«Мы как нация не можем озвучивать свои победы. Мы их начинаем лепить из бумаги и клея. Каждая власть старается скорчить из себя каких-то реформаторов. Друзья, это не измеряется тем, что вы говорите! Это измеряется тем, что говорят о вас. Это когда вам рассказывают, какие вы реформаторы, а не тогда, когда вы рассказываете, какие вы чемпионы. А когда вам говорят: «Можно мы приедем и изучим ваш опыт?». Вот тогда вы победили, вы собой что-то представляете», - отмечает Андрусив.
Мы же на самом деле этих побед не имеем, делает вывод аналитик.
Он говорит: «Недавно я постарался составить перечень выдающихся деятелей государства, которыми можно гордиться, которых можно цитировать. Это трагедия! Я даже пять таких людей не нашел. Три-четыре человека, таких как Горбулин, например, на которых ты готов посмотреть, процитировать. Все остальное - спорное».
Сейчас Институт будущего проводит грандиозное исследование «Кто мы?», рассказывает аналитик.
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«Мы пытаемся понять, кто мы? Кто такие украинцы, чем они отличаются от русских и так далее. Там было один вопрос: «На чью честь вы бы назвали улицу за последние 30 лет?». Люди реально не могут никого назвать. Люди не знают. Это какие-то маргинализированные интеллектуалы, загнанные в Ютуб и соцсети – они знают, кто такой, например, Богдан Гаврилишин. Но общество в целом этого не знает», - констатирует Андрусив.
Напомним, Politeka сообщала, что над украинцами довлеет "совковое" прошлое.
Также Politeka сообщала, что Рыбчинский рассказал, что объединяет украинское общество: государство, история, песня.