Украинцы, производя космические технологии, стали наиболее опущенными людьми в Европе. Об этом украинский общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить будущее» Виктор Андрусив рассказал в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева

«Мы как нация не можем озвучивать свои победы. Мы их начинаем лепить из бумаги и клея. Каждая власть старается скорчить из себя каких-то реформаторов. Друзья, это не измеряется тем, что вы говорите! Это измеряется тем, что говорят о вас. Это когда вам рассказывают, какие вы реформаторы, а не тогда, когда вы рассказываете, какие вы чемпионы. А когда вам говорят: «Можно мы приедем и изучим ваш опыт?». Вот тогда вы победили, вы собой что-то представляете», - отмечает Андрусив.

Мы же на самом деле этих побед не имеем, делает вывод аналитик.

Он говорит: «Недавно я постарался составить перечень выдающихся деятелей государства, которыми можно гордиться, которых можно цитировать. Это трагедия! Я даже пять таких людей не нашел. Три-четыре человека, таких как Горбулин, например, на которых ты готов посмотреть, процитировать. Все остальное - спорное».

Сейчас Институт будущего проводит грандиозное исследование «Кто мы?», рассказывает аналитик.

«Мы пытаемся понять, кто мы? Кто такие украинцы, чем они отличаются от русских и так далее. Там было один вопрос: «На чью честь вы бы назвали улицу за последние 30 лет?». Люди реально не могут никого назвать. Люди не знают. Это какие-то маргинализированные интеллектуалы, загнанные в Ютуб и соцсети – они знают, кто такой, например, Богдан Гаврилишин. Но общество в целом этого не знает», - констатирует Андрусив.

Напомним, Politeka сообщала, что над украинцами довлеет "совковое" прошлое.

Также Politeka сообщала, что Рыбчинский рассказал, что объединяет украинское общество: государство, история, песня.