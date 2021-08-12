Нужна ли Украине избирательная реформа, и если да, то какая именно? Своё мнение об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» выказывает двукратный председатель Верховной Рады Александр Мороз.

«Чтобы покончить с олигархами, нужно не принимать закон о них, а исключить влияние большого бизнеса на политику. Чтобы это сделать, нужно изменить систему, и в первую очередь – избирательную систему. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду, когда её председателем был Андрей Парубий, но там на этот документ просто не обратили внимание. А ведь нужно создать такие условия, чтобы итоги голосования реально отражали волю избирателей. Нужно, чтобы эта воля была учитываемой. Если мы это не сделаем, страна развалится. Чтобы отстоять Украину, нужно не устраивать новый Майдан, а бороться за неё на выборах – а для этого и требуется избирательная реформа», - считает бывший спикер.

Также, по его мнению, в этой области нужно устранить все отклонения от Конституции.

«Как может существовать местное самоуправление, если глава громады назначается? Ему ведь плевать как живут люди, как решаются местные проблемы. Он смотрит только на того, кто его назначил», - говорит Александр Мороз.

Как сообщает Politeka, ранее политический консультант Николай Спиридонов утверждал, что любой человек может быть эффективным парламентарием, если у него есть хорошая команда.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков предложил перезапустить модель власти в стране, начав с местного самоуправления.



