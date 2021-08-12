В новой программе «Главное» на канале «MY.UA» экономист Виктор Скаршевский рассказал, чего нужно ожидать осенью от курса доллара по отношению к гривне.
«Никаких фундаментальных факторов для резкого повышения либо для резкого падения курса доллара на данный момент не существует. Сейчас даже немного преобладают факторы для укрепления гривны, что мы и наблюдаем. Но с осени факторы укрепления гривны немного ослабятся, поэтому возможна небольшая девальвация, но не резкая», - сообщил он.
Скаршевский сказал, что сейчас предложение валюты превышает спрос на нее. С начала года, подчеркнул он, НБУ совершил чистый выкуп валюты на плюс 900 миллионов долларов, а население так же с начала года продало на 1,7 миллиарда долларов валюты больше, чем купило. Он считает, что предложение превышает спрос потому, что резко повысились цены на основное экспортное украинское сырье.
«Металл, руда и зерно сейчас находятся на семи, а то и десятилетних максимумах. Поэтому приток валюты в Украину и увеличился. Плюс еще и нерезиденты, которые выходят на гривневый рынок ОВГЗ, покупают украинский долг, а для этого заводят валюту. И когда они заводят валюту и делают ее предложение, получается, что они играют на ее укрепление», - резюмировал он.
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