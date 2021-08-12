Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, наслаждается отдыхом на Мадейре и делится с поклонниками яркими кадрами. Однако ветер сыграл со звездой злую шутку, задрав ее платье, пишет Hyser.ua.

Недавно из Киева открыли прямые рейсы на Мадейру. Одной из первых отдохнуть на этом острове в Атлантическом океане решила Леся Никитюк. Теперь в микроблоге теледивы то и дело появляются яркие кадры с португальского острова.

Вчера Леся собиралась на пляж, а оказалась на вершине горы. Похоже, у звезды возникли языковые проблемы с местным гидом. В результате этого недопонимания Никитюк оказалась на вершине горы в мини-платье на тонких бретелях. Сильный ветер норовил задрать подол черного одеяния телезвезды, предоставив взору бругих туристов то, что обычно скрывают. Кроме того, Леся замерзла.

Однако своего чувства юмора Никитюк не потеряла даже в такой неприятной ситуации. Вместо того, чтобы скрыть свой конфуз от фолловеров, телеведущая еще и посмеялась над собой, заявив, что это у нее такое специальное платье для походов.

«Це взагалі то спеціальне горне плаття, для походів!» - написала Никитюк в сторис своего микроблога, опубликовав несколько видео и фото с вершины горы.

Напомним, Никитюк подразнила заморскими деликатесами, вызвав гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, Никитюк в розовом бикини слишком раскрепостилась в бассейне.

Также Politeka писала, что Никитюк, улетев на "свидание" с футболистом, оконфузилась в экстремальном купальнике.