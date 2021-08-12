Сегодня для государства техническое образование важно, как никогда. Потому что без инновационных инженерных решений Украина не может модернизироваться, развиваться, и как определено программой правительства, вернуться в ряды производителей инновационной промышленной продукции. Такое мнение высказал нардеп Андрей Николаенко во время выступления на торжественном открытии юбилейного X Фестиваля инновационных проектов «Sikorsky Challenge 2021: Украина и Мир», который с 12 по 14 августа будет проходить в стенах НТУУ «КПІ ім. И. Сикорского».

"Большие самолеты, качественные дороги, передовые инновационные объекты – все это не станет реальностью, пока «инженер» в Украине не будет звучать гордо. Эта профессия должна быть модной, престижной и экономически выгодной. Именно для того, по моей инициативе, которую поддержали представители различных фракций в ВР подан Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии инжиниринга и инженерного дела № 3799. Возрождение образовательной отрасли – высокий уровень доходов в инженерной и инжиниринговой сфере будет стимулировать восстановление и популяризации образования в этих отраслях», – отметил Андрей Николаенко.

По словам нардепа, создание 1 рабочего места для высококвалифицированного инженера стимулирует создание в среднем 3 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях – питание, банковская и страховые отрасли, строительстве и коммунальном хозяйстве, сфере развлечений, что в свою очередь ускорит рост ВВП.

Напомним, что в фестивале «Sikorsky Challenge» принимают участие молодые ученые и изобретатели для того, чтобы продвинуть свое изобретение или стартап, пообщаться с инновационными предпринимателями, познакомиться с инвесторами. Благодаря такому общению рождаются новые идеи и популяризируется философия креативного предпринимательства. С каждым годом Фестиваль привлекает к себе все больше внимания общества – в этом году в мероприятии также приняли участие министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.