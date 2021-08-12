В своем блоге политолог Тарас Загородний прокомментировал отношение к Украине тех чиновников, которых ей рекомендует Запад. В частности, речь идет о Тимофее Милованове

Ведущий утверждает, что те чиновники, которых Украине рекомендует Запад, беспокоятся лишь о своем заработке, но отнюдь не о судьбе государства.

Чтобы не быть голословным, Загородний в качестве примера приводит случай Тимофея Милованова. Он рассказывает, что Милованов является главой и наблюдательного совета «Укроборонпрома», и конкурсной комиссии по отбору в новое Бюро экономической безопасности. «Более того, Милованов возглавляет Фонд национальных инвестиций, он пока там исполняющий обязанности», - добавляет эксперт.

Он констатирует, что Милованов задействован в руководстве стратегических отраслей Украины. «Милованов сделал интересный каминг-аут, когда поехал в США и выдал пост о том, что работа в Украине для него имеет второстепенное значение, а он вообще в США имеет пенсионное накопление, то есть человек не видит себя в нашей стране», - рассказывает политолог.

По мнению эксперта, этот пример показывает, как на самом деле относятся к Украине чиновники, которых лоббирует Запад. В то же время он добавляет, что в государственном аппарате их количество постоянно увеличивается.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, что привело к инциденту с гранатой в Кабмине.

Также Politeka писала о том, что Загородний высказался о встрече Тихановской с Байденом.