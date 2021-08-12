В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой журналист Максим Гадюкин рассказал, чтобы он сделал с недостроями в Киеве.

«Есть в народе такое мнение, что недостройки надо взрывать, как в Китае, но у нас такой практики нет и это хорошо, потому что так можно взять и все развалить. Как бороться с застройщиками я не знаю, потому что у меня были прикидки, но потом мы общались с коллегами на работе и выяснилось, что некоторые фишки застройщики предусмотрели наперед», - рассказал он.

Гадюкин сказал, что можно было бы включить такой механизм, если застройщик не продал 50% квартир за четыре года, то он отдает деньги тем, кто внес, а недострой сносит. Но ему объяснили, что застройщики раскидывают невыкупленные квартиры по ФОПам, а те в свою очередь потом переуступают эти квартиры. И фактически получается, что дом стоит пустой, подтвердил он, а квартиры как бы проданы.

«На каждый недострой нужно смотреть по-разному, если этот дом в поле за Киевом, где нет коммуникаций, то, честно, там можно сносить, оно не навредит никак. Но если такой дом допустили в черте Киева, да еще и в важном районе, то, когда его будут сносить, рядышком может рухнуть историческое здание. Ведь застройщики не просто так лезут в центровые места Киева, здание получается в заложниках. Поэтому с недобросовестными застройщиками надо бороться на стадии проектирования», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гадюкина, если мы будем так относиться к своему городу, то мы будем просто деградировать.

Также ранее для Politeka Жук рассказывала, что больше всего раздражает в Киеве бытовая запущенность и захламленность.