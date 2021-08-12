Государственная система и является причиной коррупции в Украине. Так сказал в программе «Будущее» украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов, рассказывая о недостатках государства

Как объясняет Балашов, все люди - это либо негосударственники, либо государственники. «Самые страшные люди это государственники, потому что они хотят контролировать негосударственников», - подчеркивает он.

Предприниматель отмечает, что государственников интересует только собственная выгода и нажива, а потому они стремятся распространить свой контроль и установить его буквально над всем. Он предупреждает, что, ставя везде своих людей, государственники вредят эффективности, но обогащаются. Вместо этого, говорит Балашов, Украина требует иной системы: «Нужно государство, которое устанавливает нормативы и контролирует их выполнение, а не людей».

Тем не менее, говорит эксперт, сейчас в Украине есть 3,5 тысячи государственных предприятий и именно тотальный контроль экономики обеспечил 30-летнюю коррупцию. «Сама причина коррупции – это государственные предприятия», - констатирует он. В таком случае Балашов советует уменьшить функции государства и поднять уровень контроля за их выполнением.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что США будут инвестировать инфраструктуру Украины.

Также Politeka писала о том, что Балашов рассказал о перспективах Киева.