Дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» раскритиковал бывшего президента Украины Петра Порошенко за переименование столичных улиц в честь американских сенаторов

«Я когда-то обращался к президенту Порошенко и другим… Слушайте, герои – Телятников, Правик и другие, которые спасли землю и Украину во время Чернобыльской катастрофы. Может, их именами называть улицы? Нет, назвали (в честь, - ред.) Маккейна», - возмутился экс-чиновник.

По его словам, в таком случае Украину надо называть 51-м штатом США.

«Но они не очень нас видят. Они без нас решают наши вопросы, а только указания делают… И система власти, сегодня существующая в Украине, очень выгодна для этого, потому что руководит один человек. Вот его поставить в позу определенную – и будут добиваться тех результатов, которые кому-то нужны. А нам это нужно? А в Конституции не так записано. У нас парламентско-президентская республика», - сказал Мороз.

Бывший председатель Верховной Рады признается, что всегда был в конфронтации с президентской властью.

«Надо добиваться самоуправления такого, которое нужно для Украины. В чем важность этого способа государственной власти? В том, что этот способ меняет человека. Он становится гражданином, потому что он отвечает за то, как он живет, его семья, территория, громада, область – как живет страна», - резюмировал он.

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