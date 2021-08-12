Дважды председатель Верховной Рады Александр Мороз в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что 70% украинцев поддерживают открытие рынка земли.

“Спросить, можно продавать землю или нельзя. Я убежден, люди 70 минимум процентов скажут да… Кто имеет паи, а их 4% осталось, они скажут: “Да, мы согласны с продажей”. Так продавайте! Продавайте государству украинскому. А оно будет продавать в аренду тем, кто будет работать на земле”, - сказал Александр Мороз.

Он отметил, что в Украине гектар земли продают за 1000 долларов, тогда как в Голландии это стоит 80 тыс.

“Надо быть идиотом, чтобы продавать за 1 тыс. долларов гектар украинской земли… Люди доведены до такого состояния, что они согласны и на эту тысячу… А что вы еще будете продавать? Уже этих средств нет, а что вы еще будете продавать?”, - добавил Мороз.

Как сообщала Politeka , Корновенко заявил о рынке земли, что существует несколько угроз .